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Общество22 июня 2022 4:00

Ремонт тротуаров в Сальске обойдется в семь миллионов рублей

Средства будут выделены из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Сальске отремонтируют тротуары.

В Сальске отремонтируют тротуары.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Сальске Ростовской области запланировали отремонтировать тротуары. На эти нужды планируется потратить более семи миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Сальского городского поселения. В настоящее время уже определен подрядчик, который займется текущим ремонтом тротуаров в городе Сальске Ростовской области. Подрядчик заменит внешний и внутренний слои асфальта. Ремонт будет идти на ул. Черняховского, ул. Трудовая, ул. Прогресс, ул. Кузнечная, ул. Крупской, ул. Красная, ул. Коломийцева, ул. Железнодорожная, ул. Шкирятова, ул. Суворова, ул. Достоевского, ул. Ванцетти, ул. Авторотовская.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 30 октября.

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