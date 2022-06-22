Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 5:46

За сутки в Ростовскую область въехали более 19 тысяч беженцев

Вынужденные переселенцы прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовскую область въехали более 19 тысяч беженцев.

В Ростовскую область въехали более 19 тысяч беженцев.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан, - отмечается в тексте сообщения

Вынужденные переселенцы прибывают в регион ежедневно из Донецкой, Луганской народных республик и Мариуполя. Их направляют в пункты временного размещения. Там им оказывается юридическая и психологическая помощь.

А также, каждый из прибывших получает единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки границу Ростовской области пересекли более 17,5 тысячи человек.

Они прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя.