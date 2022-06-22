За сутки в Ростовскую область въехали более 19 тысяч беженцев

В Ростовскую область въехали более 19 тысяч беженцев.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Ростовскую область за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан, - отмечается в тексте сообщения
Вынужденные переселенцы прибывают в регион ежедневно из Донецкой, Луганской народных республик и Мариуполя. Их направляют в пункты временного размещения. Там им оказывается юридическая и психологическая помощь.
А также, каждый из прибывших получает единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За сутки границу Ростовской области пересекли более 17,5 тысячи человек.
Они прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя.