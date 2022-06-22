МЧС: пожар на территории нефтеперерабатывающего завода локализовали

Возгорание тушат уже около часа. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать, сообщили утром 22 июня в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- В 10:12 горение локализовали на площади в 50 квадратных метров. Работы на месте происшествия продолжаются, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, информация о возгорании на предприятии, расположенном в Киселевском сельском поселении, в экстренную службу поступила 22 июня в 9:25. В тушении задействовали 30 человек и 14 единиц техники.

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