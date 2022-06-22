В Ростовской области после пожара приостановили работу нефтеперерабатывающего завода

К этому моменту возгорание потушили. Фото: управления МЧС России по РО

В Ростовской области приостановили работу Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Это сделали после пожара и обнаружения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

- Работа завода приостановлена, ведется следствие. Позже специалисты оценят ущерб, - написал Василий Голубев.

Напомним, ЧП на предприятии произошло утром 22 июня. Пожар вспыхнул около 9 часов утра, в 10:50 все потушили. Никто не пострадал.

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