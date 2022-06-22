Бракованные семена подсолнечника обнаружили в Ростовской области

В Ростовской области обнаружили партию некачественных семян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области обнаружили бракованную партию семян подсолнечника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Некачественные семена выявили в Зерноградском районе. Партия массой в 4,3 тонны была подготовлена к выпуску в оборот, но при этом она не соответствовала требованиям ГОСТ.

- В соответствии с законом «О семеноводстве» запрещается использовать для посева семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном правительством РФ, - отмечается в сообщении.

В настоящее время бракованная партия находится на хранении до принятия соответствующих мер.

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На предприятии не раз находили нарушения.