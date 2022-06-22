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Происшествия22 июня 2022 19:59

В Волгодонске вспыхнула крыша частного дома

Специалисты устанавливают причину возгорания
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Волгодонске вспыхнула крыша частного дома.

В Волгодонске вспыхнула крыша частного дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгодонске по неизвестной причине вспыхнула крыша частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 22 июня, около шести часов вечера на улице Горького. На одном из частных домов загорелась крыша. Заметившие возгорание очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 100 квадратных метров кровли. Ликвидировать возгорание удалось в 19:13. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для тушения пожара привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - отмечается в сообщении.

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К счастью, в огне никто не пострадал.