Дончанам пригрозили штрафами за выжигание сухой травы

Дончан будут штрафовать за выжигание сухой травы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области местным жителям пригрозили крупными штрафами за выжигание сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время уже начали выписывать штрафы нарушителям, которые жгут траву на дачах, полях или пустырях. В отношении них составляются административные протоколы.

- Штрафные санкции для граждан – до 4500 рублей, для должностных лиц – 45000, для юридических лиц – до 100 000 рублей, - говорится в сообщении.

После наступления пожароопасного периода уже завели 12 административных дел. В число нарушителей попали и крупные компании агропромышленного направления.

О случаях сжигания листвы дончан призвали сообщать по телефонам 101 и 112.

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