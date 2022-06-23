В Таганроге запретят продавать алкоголь 24 июня. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Таганроге введен запрет на продажу алкоголя 24 июня. В этот день выпускники 9 и 11 классов в торжественной обстановке получат аттестаты об окончании школы. Запрет будет действовать в связи с проведением выпускных вечеров. Решение принято в соответствии с областным законом, который был принят региональным Законодательным собранием ещё в декабре 2005 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

- Напоминаем о том, что пунктом 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей, - отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, у нарушителей может быть конфискована алкогольная и любая спиртосодержащая продукция А штраф для юридических лиц составит от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Запрет не будет распространяться на розничную продажу алкоголя в кафе и ресторанах.

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