В донской станице запланировали отремонтировать дорогу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В станице Советской Ростовской области запланировали отремонтировать дорогу на одной из улиц. На эти нужды планируется потратить более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 1 июля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Пушкина от улицы 33-й Гвардейской до дома №14 по улице Пушкина. Будет отремонтировано порядка 427 метров проезжей части.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Работы необходимо выполнить в течение 20 дней с момента заключения контракта.

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Работы планируется начать уже 1 октября.