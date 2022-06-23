Родственников неплательщиков алиментов могут заставить погашать их долги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области уполномоченная по правам ребенка Ирина Черкасова предложила усилить ответственность родителей за неуплату алиментов. Свое предложение она озвучила на прошедшем заседании Законодательного собрания.

Ирина Черкасова высказала инициативу о том, чтобы заставить родственников злостных неплательщиков алиментов погашать их долги. Нововведение может коснуться только тех родственников, на которых должник оформляет приобретенное имущество. Кроме того, к выплате долгов могут привлечь и его работодателя, который помогает ему скрывать истинные доходы.

В настоящее время статистика по оплате алиментов в регионе оставляет желать лучшего. Из 14 570 дел о взыскании средств с родителей было исполнено только 1 201 дело. В розыске числятся более полутора тысяч должников. Из 4 019 детей алименты получают только чуть больше половины, а именно - 2 205 детей.

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И наметили фронт работы по проблемным вопросам.