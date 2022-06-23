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Общество23 июня 2022 18:07

Родственников неплательщиков алиментов могут заставить погашать их долги

Это поможет увеличить ответственность за неуплату алиментов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Родственников неплательщиков алиментов могут заставить погашать их долги.

Родственников неплательщиков алиментов могут заставить погашать их долги.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области уполномоченная по правам ребенка Ирина Черкасова предложила усилить ответственность родителей за неуплату алиментов. Свое предложение она озвучила на прошедшем заседании Законодательного собрания.

Ирина Черкасова высказала инициативу о том, чтобы заставить родственников злостных неплательщиков алиментов погашать их долги. Нововведение может коснуться только тех родственников, на которых должник оформляет приобретенное имущество. Кроме того, к выплате долгов могут привлечь и его работодателя, который помогает ему скрывать истинные доходы.

В настоящее время статистика по оплате алиментов в регионе оставляет желать лучшего. Из 14 570 дел о взыскании средств с родителей было исполнено только 1 201 дело. В розыске числятся более полутора тысяч должников. Из 4 019 детей алименты получают только чуть больше половины, а именно - 2 205 детей.

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И наметили фронт работы по проблемным вопросам.