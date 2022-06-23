В Ростове на Левенцовке сгорела крыша бани. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Левенцовском микрорайоне сгорела крыша бани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел около половины шестого вечера на улице Пескова. Загорелась крыша бани. Очевидцы, заметившие огонь незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 80 квадратных метров кровли. К 18:12 возгорание удалось локализовать, а в 18:24 огонь был уже полностью потушен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания тоже остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

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Специалисты устанавливают причину возгорания.