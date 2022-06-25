За вчерашний день в донской регион въехали более 21 тысячи беженцев

В Ростовскую область за сутки въехало более 21 тысячи беженцев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область за минувшие сутки прибыли более 21 тысячи беженцев. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21 тысячи граждан, - говорится в тексте сообщения.

Вынужденные переселенцы десятками тысяч прибывают в донской регион ежедневно. Они приезжают из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Мариуполя. Их направляют в пункты временного размещения или помогают двигаться дальше по территории России. В ПВР с ними по необходимости работают психологи и юристы.

Кроме того, всем прибывшим положена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.