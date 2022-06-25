Мест для первоклассников в модульной школе в Суворовском хватит на один учебный год

В Суворовском планируют построить еще три стационарные школы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону к 1 сентября планируют открыть новую школу в Суворовском микрорайоне. Об этом сообщается на сайте правительства области.

В настоящее время в микрорайоне продолжаются работы по возведению школы. Возводимый объект осмотрел первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. По его словам, работы ведутся четко по графику.

— В одну смену здесь сразу смогут обучаться 400 школьников. Работать модуль будет в две смены, - пояснил Гуськов.

В 2022 году начались проектно-изыскательные работы на строительство еще трех школ — на 1200, 1600 и 850 мест. Планируется создать шести детских садов. При этом стационарная школа в 2023 году в Суворовском не появится.

— Следовательно, 1 сентября 2023 года школе №75 потребуется еще дополнительное помещение для первоклассников, - пояснил замгубернатора.

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