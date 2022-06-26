В Ростове нашли перевозчика для двух маршрутов на Ростовское море. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону смогли отыскать перевозчика для двух маршрутов, следующих на Ростовское море. Речь идет об автобусах №92б «ЖК «Платовский» - Центральный рынок» и №92в «СТ «Агропром» - Центральный рынок». В конкурсе на выбор перевозчика приняло участие только "АТП-5", собственно, оно и стало победителем. Об рассказали в сообществе "Ростовский городской транспорт".

- Фактически маршруты №№92б, 92в заменят собой действующие маршруты №№92, 92а, которые имеют точно такие же схемы и будут отменены. Новые маршруты получат их наименования, - отмечается в собщении.

В настоящее время на маршруте №92 на линию ежедневно должны выходить пять автобусов среднего класса, а также 15 автобусов малого класса. А автобусный маршрут №92а должны обслуживать четыре машины среднего класса и одна машина малого класса. Эти маршруты также принадлежат «АТП-5».

Когда новый перевозчик приступит к работе, то начнут действовать обновленные правила. Так, на маршрут №92 будут выезжать пять больших автобусов и пять средних. А на маршрут №92а планируется ежедневно выпускать лишь пять автобусов среднего класса. Таким образом, будет увеличен класс автобусов.

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