Ночная стройка лишила сна ростовчан. Фото: "Это Ростов".

Круглосуточная стройка в донской столице лишила сна местных жителей. Свой крик души один из ростовчан опубликовал в одном из городских пабликов в социальной сети.

Здание возводят на Пролетарском районе, и строительные работы не прекращаются даже в ночное время суток. Это очень мешает жильцам находящихся рядом домов.

- Стройка каждую ночь, окна открыть невозможно. Очень шумно, когда кран со скрипом поворачивается или рабочие кувалдами что-то забивают, - рассказал ростовчанин.

Мужчина поинтересовался у подписчиков, как можно бороться с такой наглостью. Ростовчанке посоветовали написать коллективное письмо о нарушении закона о тишине и вызвать полицейских.

- Друг там живет. Долбят с утра и на выходных, люди жалуются, но все бесполезно, - пожаловался в комментариях еще один из местных жителей.

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