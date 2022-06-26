В Ростовской области разыскивают пропавшую жительницу ДНР. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области разыскивают пропавшую жительницу ДНР. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

48-летняя Раиса Владимировна Литовченко должна была прибыть из ДНР в Ростовскую область еще 27 мая. Женщина должна была доехать до города Калач-на-Дону Волгоградской области. Но с конца мая ее местонахождение остается неизвестным и на связь с родственниками она не выходит.

Рост пропавшей 156 сантиметров. Она среднего телосложения. У нее темные волосы ниже плеч и карие глаза. На момент исчезновения она была одета в черный кожаный пиджак, черный свитер, черные джинсы и черные кроссовки. С собой у нее была черная сумка.

- Помогите найти человека. Может находиться в вашем городе или районе, - отмечается в сообщении.

Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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