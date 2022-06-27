В Ростове разыскивают пропавшего в начале мая мужчину

В Ростове почти два месяца разыскивают пропавшего мужчину.
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Ростове уже почти два месяца не могут найти бесследно пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".
44-летний Виктор Николаевич Лягуш вышел из дома еще 5 мая. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. На связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.
Рост пропавшего 165 сантиметров. У него крепкое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. Во что он был одет на момент исчезновения - неизвестно.
- Помогите найти человека. Может находиться в вашем районе, - отмечается в сообщении.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52.
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