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Общество27 июня 2022 9:47

Синоптики: 27 июня в Таганроге ожидается ветер до 13 м/с

Возможны небольшие осадки
Ангелина СКИБА
Погоду обещают ветреную и сравнительно теплую

Погоду обещают ветреную и сравнительно теплую

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В течение дня 27 июня в Таганроге будет теплая, но ветреная погода. Прогноз синоптиков на первый рабочий день опубликовала пресс-служба управления МЧС.

Так, сегодня в приморском городе столбики термометров установятся на уровне в +20-23 градусов. Может подняться юго-западный ветер до +13 м/с. Возможны небольшие осадки.

Добавим, дожди также ожидаются в Ростове-на-Дону и Сальске. При этом в отдельных территориях региона все еще сохранятся пожароопасность 5 класса.

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