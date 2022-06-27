Синоптики: 27 июня в Таганроге ожидается ветер до 13 м/с

Погоду обещают ветреную и сравнительно теплую Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В течение дня 27 июня в Таганроге будет теплая, но ветреная погода. Прогноз синоптиков на первый рабочий день опубликовала пресс-служба управления МЧС.

Так, сегодня в приморском городе столбики термометров установятся на уровне в +20-23 градусов. Может подняться юго-западный ветер до +13 м/с. Возможны небольшие осадки.

Добавим, дожди также ожидаются в Ростове-на-Дону и Сальске. При этом в отдельных территориях региона все еще сохранятся пожароопасность 5 класса.

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