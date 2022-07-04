Отключения света в Ростове-на-Дону 4 июля 2022 года: десятки ростовчан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 4 июля 2022 года: десятки ростовских домов останутся без электричества. Подачу электроэнергии прекратят на протяжении нескольких часов в разных районах города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 4 июля, с 9 до 15 часов света не будет по улицам Кузнечная, 276а и 268, Салютина, 1-15, Портовая, 256а, 2-я Володарского, 164/17 и 203, Минаева, 30–34, 45, 41 и 9–37, Магнитогорская, 188, 101–119 и 180–196.

С 9 до 16 часов отключения ждут улицы Добровольского, 19а, Орбитальная, 8в и 12, а также проспект Королева, 5/4 и 7.

С 9 до 18 часов из-за профилактических работ ограничат электроснабжения по улицам 14-я линия, 15 и 19/46, 16-я линия, 16–32 и 11–39, Мурлычева, 25–53 и 26–46, 1-я Майская, 11–21 и 20/7, Ченцова, 37–69, 6-я линия, 58, 10-я линия, 85 и 92.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключения света в Ростове-на-Дону 1 июля 2022 года: десяток ростовских улиц останутся без света.

В Ростове жители десятка улиц останутся без электричества.