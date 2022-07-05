В Ростовской области построят два комплекса по производству сжиженного газа. Фото: Правительство РО

В Ростовской области запланировали построить два комплекса по производству сжиженного газа. Соглашение об их строительстве было подписано в Екатеринбурге на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Документ был подписан губернатором Ростовской области и председателем совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Кроме двух комплексов по производству сжиженного природного газа, также появятся еще и СПГ-заправки. Каждый из комплексов сможет производить до десяти тонн газа в час. Инвестировать в строительство комплексов планируется порядка 18 миллиардов рублей. Их появление поможет создать около сотни рабочих мест.

В настоящее время уже идет подбор земельного участка, на котором будет размещаться первый комплекс. Его строительство будет начато в первом квартале 2023 года.

- Этот проект включает в себя несколько заводов по сжижению газа, несколько десятков колонок на СПГ, естественно, транспорт любого вида - как трассовый, так и карьерный, бездорожный, водный. Помимо экономии денег для бизнесменов, это еще и большой вопрос заботы об экологии, создания новых рабочих мест, - отметил Алексей Кахидзе.

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Выставка стартует 4 июля и соберет участников из 28 стран.