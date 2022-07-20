Отключения света в Ростове-на-Дону 20 июля 2022 года: в городе на несколько часов отключат электричество

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 20 июля 2022 года: в городе обесточат сразу несколько районов. Света не будет на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В среду, 20 июля, с 9 до 15 часов свет отключат в пер. Халтуринский 46-104, 69-79; ул. Пушкинская 12-44, 31-45; ул. М. Горького 48-68, 53-55; пер. Островского 69-79; просп. Буденновский 45.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Коммунистический 30, 32; ул. Шеболдаева 2М, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4Д, 13Б; ул. Нансена, 99, 103, 103/1, 105/А; ул. Муравьёва 79-89, 56-78; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 25-87, 26-80; ул. Правды 1-57, 2-60; ул. Турксибская 10-20, 13-37; ул. 12-го Февраля 10-16; ул. 12 Февраля 3-17, 4-10; пер. Псковский 1-15, 2-22; ул. Пирамидная 2-16, 1-17; ул. Раевского 1-29, 2-16; ул. Турксибская 1-11, 2-4; ул. Курганная 1-17, 2-22; ул. Мечникова 2-12; ул. Маркова 41-53, 82-96; ул. Пестеля 84-102, 89-107; ул. Коровкина 1-39, 2-40; ул. 12-го февраля 46-100, 71-83; пер. Срыпника 59-71, 64-72; 2-й переулок 55-71, 44-68; ул. Белгородская 1-19, 2-20; ул. Белинского 1-19, 2-18; ул. Самойловская 34-52, 41-59; пер. Марсовый 1-13, 2-14; пер. Трудовой 1-29, 2-36; пер. Конструкторский 5-15, 4-14; ул. Зенитчиков 1-5, 2-12; ул. Проезжая 7-17, 2-12; пер. Булавина 15-35, 2-12; ул. Сызранская 1-19, 2-18; ул. Владикавказская 25-47, 30-58; ул. Самойловская 6-24, 1-3; ул. Полевая 3-23; ул. Красногвардейская 33-55, 36-52; ул. Муравьёва 29-79, 30-58; ул. Волгоградская 25-49, 28-52; ул. Пестеля 55-87, 54-82; ул. Маркова 1-37, 34-78; ул. Гайдара 11-13; просп. 40-летия Победы 77, 77А, 79, 79А, 79Б, 81, 81/1.

С 10 до 16 часов отключения ждут жителей ул. Тракторная 1-49, 2-34; ул. Куликовская; ул. Фронтовая; ул. Дачная 1-47; ул. Борисоглебская 1-13; ул. Вавилова 2-44, 3-45; ул. Иловайская; ул. Стасова 1-37, 2-40; пер. Владивостокский 1-15, 2-20; ул. 56 Армия 5.

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