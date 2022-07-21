Отключения света в Ростове-на-Дону 21 июля 2022 года: десятки горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 21 июля 2022 года: десяткам местных жителей предстоит остаться без электричества. Света не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В четверг, 21 июля, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Социалистическая 238/51, 173, 183-195, 186-200; пер. Крепостной 55-67, 60-70; ул. Б. Садовая 160.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Малюгиной 253-299, 314-338; ул. Филимоновская 317-341, 248-288; пер. Нахичеванский 71-77, 64-84; пер. Крепостной 140; ул. 14 линия 30-62, 21-61; ул. 16 линия 30-48, 35-61; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. 12 линия 58-78, 49-69; ул. Ченцова 22-74, 71-77; ул. 18 линия 70-80; просп. Коммунистический 30, 32; ул. Волоколамская 1Б, 1/99, 4, 8, 8А; ул. Шеболдаева 101; ул. 14-я линия 15, 19/46; ул. 16-я линия 16-32, 11-45; ул. Мурлычева 25-53, 26-46; ул. 1-я Майская 11-21, 20/7.

С 10 до 14 часов отключения ждут жителей ул. Пушкинская 25/67; пер. Халтуринский 94.

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