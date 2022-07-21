МЧС: пожар на Северном в Батайске локализовали, выгорело 1000 кв. метров

В Ростове загорелся камыш
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ландшафтный пожар на Северном в Батайске локализовали, сообщает днем 21 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
- Дальнейшее распространение огня остановили в 15:15. Всего выгорела территория в 1000 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, возгорание на северной окраине донской столицы тушат с 14 часов. Горит камыш. На месте происшествия работают 12 человек, задействовали 5 единиц техники.
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