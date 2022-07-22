Сквер в донском хуторе благоустроят за два миллиона рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области запланировали благоустроить сквер в местном хуторе. На эти нужды планируется потратить два миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.
Конкурс был объявлен администрацией Лысогорского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика, который займется благоустройством сквера, расположенного в хуторе Крюково Куйбышевского района Ростовской области.
Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 8 августа по 30 сентября нынешнего года.
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Работы будут проходить в три этапа.