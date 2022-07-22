Отключения света в Ростове-на-Дону 22 июля 2022 года: электричества не будет в нескольких районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 22 июля 2022 года: ростовчанам анонсировали новые отключения света. Обесточивания ожидаются в разных районах города. Электричества не будет в домах горожан на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В пятницу, 22 июля, с 9 до 16 часов свет отключат на просп. Стачки 400, 266, 252/2, 290/2, 243А, 254/1, 248, 298, 302, 304, 306, 312/1, 318, 253А, 255/2, 257, 257А, 259, 259А, 251А; ул. Капитанская 5; ул. Малиновского 13/2; ул. Пескова 17П, 17Т, 17/4, 17Д, 17Е, 17Г, 17/5; ул. Любительская 37; С/Т «Ростовэнерго»; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»; ООО «Астрагал».

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Закруткина 38-62, 35-47; ул. Советская 32-44; ул. Мясникова 75-93; ул. 1-я линия 14-40, 15-31; ул. 3-я линия 20-32, 15-33; ул. 5-я линия 2-26, 1-31; ул. 7-я линия 1-21, 2-20; ул. 9-я линия 2-4; ул. Краснокурсантская 1-29; ул. Фурмановская 1-19, 2-16; ул. Пирогова 59-107, 64-118; ул. Евдокимова 2-18; пер. Бориславский 11-41, 14-58; пер. Краснокамский.

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