С пламенем боролись почти 3 часа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожар на северной окраине Батайска полностью потушили. Обновленная информация по происшествию поступила от управления МЧС.

- В 17:18 объявили полную ликвидацию пожара, - сообщили в экстренной службе.

Напомним, в Батайске на Северном сегодня, 21 июля, горел камыш. Огонь вспыхнул около 14 часов, таким образом, с пламенем боролись почти 3 часа. Выгорела территория в 1000 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек, было задействовано 5 единиц техники.

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