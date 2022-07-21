Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2022 14:44

Пожар на северной окраине Батайска полностью потушили

Полыхал камыш на площади в 1000 квадратных метров
Ангелина СКИБА
С пламенем боролись почти 3 часа

С пламенем боролись почти 3 часа

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожар на северной окраине Батайска полностью потушили. Обновленная информация по происшествию поступила от управления МЧС.

- В 17:18 объявили полную ликвидацию пожара, - сообщили в экстренной службе.

Напомним, в Батайске на Северном сегодня, 21 июля, горел камыш. Огонь вспыхнул около 14 часов, таким образом, с пламенем боролись почти 3 часа. Выгорела территория в 1000 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек, было задействовано 5 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Театральной площади после аварии сгорела иномарка

Предварительно, мужчина за рулем не справился с управлением (подробности)