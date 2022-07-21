Ростов оказался на предпоследнем месте рейтинга "IQ городов". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону оказался на предпоследнем месте в рейтинге городов по уровню цифровизации. Список населенных пунктов был опубликован на официальном сайте Министерства строительства России.

Донская столица занимает 14 место из 15 возможных. Город набрал 37,08 балла. Экспертная комиссия оценивала цифровизацию городского управления, жилищно-коммунальное хозяйство, инновационное развитие городской среды и общественного транспорта, а также специалисты дали оценку инвестиционному климату и экономике города в целом.

На вершине топа оказались Москва (117,16 балла), Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла).

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Таковы итоги исследования, которое провели зарубежные аналитики в 2022 году.