Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 16:55

Ростов оказался на предпоследнем месте рейтинга "IQ городов"

Специалисты проанализировали цифровое развитие городов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростов оказался на предпоследнем месте рейтинга "IQ городов".

Ростов оказался на предпоследнем месте рейтинга "IQ городов".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону оказался на предпоследнем месте в рейтинге городов по уровню цифровизации. Список населенных пунктов был опубликован на официальном сайте Министерства строительства России.

Донская столица занимает 14 место из 15 возможных. Город набрал 37,08 балла. Экспертная комиссия оценивала цифровизацию городского управления, жилищно-коммунальное хозяйство, инновационное развитие городской среды и общественного транспорта, а также специалисты дали оценку инвестиционному климату и экономике города в целом.

На вершине топа оказались Москва (117,16 балла), Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов признали одним из самых дорогих городов в мире.

Таковы итоги исследования, которое провели зарубежные аналитики в 2022 году.