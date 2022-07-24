В Ростовской области пропавшего 30-летнего мужчину нашли погибшим

О гибели пропавшего стало известно 23 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшего жителя Новошахтинска нашли погибшим. Поиски 30-летнего мужчины завершились 23 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг».

Напомним, мужчина перестал выходить на связь 15 июля. Близкие не смогли найти его самостоятельно и обратились в полицию и к волонтерам. Жителя Новошахтинска разыскивали больше недели.

23 июля стало известно, что пропавший погиб. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Напомним, в мае в Ростове начали разыскивать многодетную мать. Спустя несколько дней было обнаружено тело женщины. По подозрению в убийстве был задержан ее знакомый.

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