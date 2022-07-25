Аварию на Октябрьской в Таганроге прокомментировали сотрудники УГИБДД

На проезжей части столкнулись Toyota RAV4 и Lada Largus Фото: Сергей ГАПОН

Аварию с «перевертышем», которая произошла в Таганроге, прокомментировали сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. По данным ведомства, все случилось сегодня, 25 июля.

Предварительно, на пересечении Октябрьской и 10-го Переулка 64-летний водитель Toyota RAV4 во время поворота налево не уступил дорогу транспорту. В итоге машина столкнулась со встречной Lada Largus, эта иномарка от удара опрокинулась.

- Пострадал водитель 24-летний водитель Lada Largus, он попал в больницу. Сейчас сотрудники полиции уточняют детали произошедшего, - добавили в УГИБДД.

Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, нельзя превышать скорость и совершать резкие маневры.

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