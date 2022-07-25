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Общество25 июля 2022 13:05

В Ростове началась разработка проекта дублера Змиевского проезда

Выполнением этой работы займется компания «Транс-Инжиниринг»
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове началась разработка проекта дублера Змиевского проезда. Фото: администрация Ростова.

В Ростове началась разработка проекта дублера Змиевского проезда. Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону началась разработка проекта для строительства дублера Змиевского проезда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчиком для выполнения работ была выбрана компания «Транс-Инжиниринг». С исполнителем был заключен контракт. Представители компании уже приступили к выполнению работ по разработке проектной документации на строительство дублера ул. Змиевский проезд. На выполнение работ было выделено 37,5 миллиона рублей.

- Проектная документация должна быть готова до 31 августа 2023 года с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, - сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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Работу над объектами планируют завершить до конца августа 2023 года.