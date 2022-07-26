Ростовские власти потратят 11,3 миллиона рублей на ремонт улицы Пришкольной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове запланировали отремонтировать улицу Пришкольную. На эти нужды планируется потратить более 11,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя. В скором времени он займется ремонтом улицы Пришкольной. Рабочие заменят верхний и нижний слои дорожного покрытия, а затем нанесут новую разметку.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 10 августа по 1 октября.

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Средства выделят из городского бюджета.