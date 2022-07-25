В Ростове во время движения загорелся автомобиль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове прямо во время движения сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, около половины восьмого вечера на проспекте Михаила Нагибина. Здесь внезапно на ходу загорелся легковой автомобиль неизвестной марки. Происшествие было квалифицировано как ДТП.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит установить специалистам и оценить причиненный ущерб. В 19:30 спасатели смогли полностью справиться с огнем.

- Для тушения пожара привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - отметили в ведомстве.

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