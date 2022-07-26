В Новошахтинске в столкновении скутера и легковушки пострадал подросток. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области подросток получил травмы в ДТП. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, около девяти часов вечера в районе дома №4 на проспекте Ленина в городе Новошахтинске. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Lada Largus, поворачивая налево, не пропустил 15-летнего подростка на скутере, который не имел водительских прав. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадал юный скутерист. Он получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Благодаря тому, что мальчик был в шлеме, тяжелых травм удалось избежать.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После ДТП 12-летний скутерист оказался в коме.

Мальчик получил тяжелую травму головы.