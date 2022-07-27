Главный тренер ФК "Ростов" вывел любимую жену в ресторан. Фото: телеграм-канал Дарьи Карпиной.

Супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина похвасталась щедростью своего мужа. Женщина сообщила, что Валерий Карпин повел любимую жену на ужин в ресторан. Об этом Дарья рассказала в своем телеграм-канале.

Для похода на свидание с мужем женщина облачилась в изумрудное поло с глубоким декольте. Объемная прическа и яркий макияж только дополняли образ Дарьи Карпиной. Бижутерия в виде колец, браслета и часов серебряного цвета тоже пришлась очень кстати.

Подписчики исключительно позитивно отреагировали на опубликованные снимки супруги наставника донского футбольного клуба. Пользователи не смогли остаться равнодушными и оставили под фотографиями еще и множество комментариев.

"Прекрасного вечера, красиво выглядите, Дарья", "Хорошо, что иногда кормит", "Кормилец решил догонять упущенное. Молодцы!!!", "Ну, наконец-то вместе", "Долгожданная встреча! Хорошего вечера! Ну и фото счастливого мужа хотелось бы", "Муж не жалеет подписчиков!!! Очень хорошая майка", - поделились своим мнением подписчики.

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