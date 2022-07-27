Евгений Ковалев: циркуляция новых подвидов «омикрона» установлена в Ростовской области

В регионе из 100% обнаруженных «омикронов» половину составляют BA.5 и BA.4 Фото: ИВАНОВА Диана

Замена штаммов коронавируса в Ростовской области ведет к некоторому росту заболеваемости. Это заявление сегодня, 27 июля, на заседании в донском правительстве сделал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Законы эпидемиологии, конечно же, продолжают работать. Циркуляция новых подвидов «омикрона» установлена в Ростовской области. Мы сейчас имеем из 100% обнаруженных именно «омикронов» почти половину нового подвида BA.5 и BA.4 - китайский и южноафриканский. Соответственно, замена этих штаммов ведет к некоторому росту заболеваемости, - сообщил Евгений Ковалев.

По словам специалиста, увеличение числа заболевших пока незначительно, но «вместе с тем тенденции меняются». Напомним, ранее стало известно, что донской регион установил антирекорд по уровню коэффициента распространения коронавируса.

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