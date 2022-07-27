Неравнодушные таганрожцы самостоятельно взялись за ремонт лестницы к Богудонии. Фото: "Daily Bogudonia".

Таганрогские волонтеры приняли решение своими силами отремонтировать спуск к рыбацкому поселку Богудонии, расположенному в историческом центре приморского города. Неравнодушные таганрожцы в выходные отменно поработали. О результатах своих трудов они отчитались в одном из городских пабликов в социальной сети.

Так за полдня им удалось полностью восстановить шесть ступеней, а с нуля были воссозданы еще пять. Уже существующие ступени волонтеры расчистили и залили поверхность раствором. А также почти готова дренажная канава сверху, чтобы дожди не размывали лестницу и через размытый участок перекинуты сходни. Все работы выполнены за счет полученных пожертвований.

- Искали антивандальный вариант, но в итоге поняли, что лучшее - враг хорошего, и быстрее и правильнее будет сделать самим, так как участок стал совсем опасным и непроходимым, - рассказали волонтеры.

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