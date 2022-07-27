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Общество27 июля 2022 18:08

Супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина смогла оформить Fan ID

Пока ей удалось это сделать только на себя
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина смогла оформить Fan ID. Фото: телеграм-канал Дарьи Карпиной.

Супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина смогла оформить Fan ID. Фото: телеграм-канал Дарьи Карпиной.

Жена главного тренера футбольного клуба "Ростов" Дарья Карпина смогла оформить долгожданный Fan ID. Теперь она беспрепятственно сможет посещать игры команды на домашнем стадионе. О таком знаменательном событии Дарья сообщила в своем телеграм-канале.

- Друзья, я сегодня оформила Fan ID, пока только себе, но уже что-то, - написала Дарья Карпина.

Напомним, что у семьи Карпиных долгое время были проблемы с получением электронного паспорта болельщика. Наибольшие трудности были с Fan ID для детей главного тренера донского клуба, так как у них не было российского свидетельства о рождения, а было лишь российское гражданство. Дарья пыталась оформить себе и дочерям паспорта по единому образцу, но ничего не вышло.

- Трудности в том, что в госуслугах почему-то нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей, а он у них есть! Так почему тогда я должна граждан России оформлять как иностранцев?! - негодовала Карпина.

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