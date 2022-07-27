Супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина смогла оформить Fan ID. Фото: телеграм-канал Дарьи Карпиной.

Жена главного тренера футбольного клуба "Ростов" Дарья Карпина смогла оформить долгожданный Fan ID. Теперь она беспрепятственно сможет посещать игры команды на домашнем стадионе. О таком знаменательном событии Дарья сообщила в своем телеграм-канале.

- Друзья, я сегодня оформила Fan ID, пока только себе, но уже что-то, - написала Дарья Карпина.

Напомним, что у семьи Карпиных долгое время были проблемы с получением электронного паспорта болельщика. Наибольшие трудности были с Fan ID для детей главного тренера донского клуба, так как у них не было российского свидетельства о рождения, а было лишь российское гражданство. Дарья пыталась оформить себе и дочерям паспорта по единому образцу, но ничего не вышло.

- Трудности в том, что в госуслугах почему-то нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей, а он у них есть! Так почему тогда я должна граждан России оформлять как иностранцев?! - негодовала Карпина.

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