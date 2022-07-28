В Ростове осудили адвоката за посредничество в передачи взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудили члена адвокатской палаты. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 291.1 "Посредничество во взяточничестве". Приговор мужчине вынес Ворошиловский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Правоохранители выяснили, что в апреле адвокат получил взятку в размере 260 тысяч рублей от осужденного. Это денежное вознаграждение он должен был передать одному из работников правоохранительных органов. За эту сумму заключенному обещали смягчить вид наказания и вместо колонии отправить на исправительные работы. Но прямо в момент получения денег адвоката задержали сотрудники ФСБ.

- Суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу, - отметили в ведомстве.

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