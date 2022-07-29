В Ростовской области ищут пропавшего неделю назад мужчину с татуировками. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области разыскивают пропавшего молодого человека. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

20-летний Артем Олегович Петровский 21 июля бесследно исчез по дороге из Белой Калитвы в Шахты. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. На связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 170 сантиметров. У него среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза. На руках у молодого человека есть татуировки. Во что он был одет на момент исчезновения - неизвестно.

- Помогите найти человека. Он может находиться в любом городе или районе, - говорится в сообщении.

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