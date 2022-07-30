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Общество30 июля 2022 14:50

В Ростове сторублевую купюру продают за шесть миллионов рублей

"Фишкой" банкноты является зеркальный номер
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове сторублевую купюру продают за шесть миллионов рублей.

В Ростове сторублевую купюру продают за шесть миллионов рублей.

Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Ростове местный житель выставил на продажу сторублевую купюру. Объявление было опубликовано на одном из популярных сайтов.

Его автор заметил, что купюра обладает интересной особенностью - у нее зеркальный номер. Именно поэтому он посчитал возможным продать ее более, чем за шесть миллионов рублей. Продавец сразу предупредил потенциальных покупателей, что купюра не новая, а уже бывшая в употреблении.

Поскольку объявление все еще находится на сайте, видимо, желающих приобрести "красивую" купюру по такой цене еще не нашлось.

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