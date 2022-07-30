В Ростове сторублевую купюру продают за шесть миллионов рублей. Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Ростове местный житель выставил на продажу сторублевую купюру. Объявление было опубликовано на одном из популярных сайтов.

Его автор заметил, что купюра обладает интересной особенностью - у нее зеркальный номер. Именно поэтому он посчитал возможным продать ее более, чем за шесть миллионов рублей. Продавец сразу предупредил потенциальных покупателей, что купюра не новая, а уже бывшая в употреблении.

Поскольку объявление все еще находится на сайте, видимо, желающих приобрести "красивую" купюру по такой цене еще не нашлось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трусы Валерия Леонтьева за полмиллиона рублей продает ростовчанка.

В гламурных плавках со стразами артист выступал на концертах в 90-х годах.