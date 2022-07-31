В Ростове прошел конкурс на звание лучшего дворника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове выбрали лучшего дворника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Этот конкурс проводится в городе каждый год. Его организатором является департамент ЖКХ. В субботу, 30 июля, были выбраны победители в номинации «Лучший рабочий по уборке придомовой территории». Всего должно пройти восемь подобных конкурсов.

В конкурсе приняли участие восемь человек, которые ранее стали победителями районных этапов. Площадкой для соревнований выбрали многоэтажку на проспекте 40-летия Победы, 37/1. Конкурсантам предстояло пройти три этапа состязания. Первым было анкетирование, затем участникам предстояло выполнить сухую и влажную уборку подъезда, но самым важным в этом конкурсе было не пропустить среди прочего мусора подозрительный предмет, при обнаружении которого необходимо вызвать спецслужбы. И на заключительном этапе дворники производили уборку площадки рядом с подъездом.

При подведении итогов жюри оценивало технологию и качество работ, правильность выполнения заданий и время.

- Победителем стал представитель Советского района Александр Скрыглюков. «Серебро» - у Лилии Демченко из Железнодорожного района, «бронза» досталась Сергею Герасимову - он защищал честь Ворошиловского района, - рассказал Алексей Логвиненко.

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