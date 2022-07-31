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Общество31 июля 2022 9:39

Пробка на трассе М-4 "Дон" собралась из-за трех аварий подряд

Движению препятствуют притормаживающие поглазеть зеваки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Пробка на трассе М-4 "Дон" собралась из-за трех аварий подряд.

Пробка на трассе М-4 "Дон" собралась из-за трех аварий подряд.

Фото: Яндекс.Карты

На трассе под Ростовом собралась многокилометровая пробка. Причиной затора стали сразу три произошедших друг за другом аварии. О происходящем на дороге рассказали "КП - Ростов-на-Дону" очевидцы.

По словам автомобилистов, затор образовался на пути из Краснодара в Ростов, между селом Самарским и платным участком дороги. Затор тянется более, чем на десять километров. Максимальная скорость движения на этом участке составляет 5-7 километров в час.

Аварии оказались не серьезными. Автомобили получили лишь механические повреждения.

- Движение плотное из-за зевак, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Рассказываем, где затруднено движение.