Пробка на трассе М-4 "Дон" собралась из-за трех аварий подряд.
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На трассе под Ростовом собралась многокилометровая пробка. Причиной затора стали сразу три произошедших друг за другом аварии. О происходящем на дороге рассказали "КП - Ростов-на-Дону" очевидцы.
По словам автомобилистов, затор образовался на пути из Краснодара в Ростов, между селом Самарским и платным участком дороги. Затор тянется более, чем на десять километров. Максимальная скорость движения на этом участке составляет 5-7 километров в час.
Аварии оказались не серьезными. Автомобили получили лишь механические повреждения.
- Движение плотное из-за зевак, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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