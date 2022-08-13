Очистные в Суворовском микрорайоне Ростова будут построены в 2023-2024 годах

Вопрос о возведении очистных сооружений в Суворовском находится на стадии обсуждения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство очистных сооружений в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону запланировано на 2023-2024 годы, рассказал во время пресс-конференции министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

По его словам, вопрос о возведении сооружений, которые смогут предотвратить загрязнение реки Темерник, находится на стадии обсуждения.

— Реализация запланирована в рамках инвестиционной программы в 2023–2024 годах, - уточнил министр.

Напомним, скандал со сбросом неочищенных стоков в реку Темерник разразился в начале апреля 2021 года. Тогда власти сообщили, что загрязнение произошло с очистного сооружения, принадлежащего ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания». После этого началось административное расследование. Спустя время ситуацию под контроль взял губернатор Василий Голубев.

В июне 2021 года Минприроды Ростовской области начало судебные тяжбы с «КЭСК», обслуживающей очистные Суворовского. Тогда же губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на территории микрорайона Суворовский могут потребоваться новые очистные сооружения.

- Тема сбросов сейчас находится в поле зрения, - подчеркнул тогда глава региона. - Это факт, что погибли микроэлементы, которые должны были очищать сборы. Тогда из-за этого загрязнение было в несколько раз выше нормы. Сейчас эксплуатирующая организация завезла новые микроэлементы. Ситуация исправляется. Однако не исключено, что там нужно проектировать еще одни очистные, чтобы ситуацию полностью снять с повестки дня. Мы этим занимаемся, и такое поручение уже есть городу.

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