Известный шеф-повар Емельяненко назвал Центральный рынок Ростова лучшим в стране

Для гурманов шеф-повар выпустил почти часовой ролик о ростовском рынке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шикарнейшим назвал Центральный рынок Ростова известный российский кулинарный блогер и ведущий ТВ-программ Василий Емельяненко, побывав в донской столице.

Для гурманов шеф-повар выпустил почти часовой ролик о ростовском рынке. На видео Емельяненко, не скрывая восторг, исследует ассортимент старого ростовского базара: от малосольных огурцов и печеных баклажанов до местного сала и индейки с конским жиром.

- Это, наверное, лучший рынок в России, - резюмировал блогер. - Прошу не обижаться, это мое личное мнение. Это шикарнейший рынок. Я не говорю о сале, какие там курочки, сыр!

Емельяненко признался, что давно собирался походить по рынку. Однако шеф-повар изумился размерам ростовских лещей и перепутал рыбца с воблой. В завершении посоветовал из Ростова без сала не уезжать.

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