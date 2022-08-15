Отключения света в Ростове-на-Дону 15 августа 2022 года: массовые отключения ожидают ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 15 августа 2022 года: ростовчанам анонсировали новые отключения электричества. Света не будет сразу в нескольких районах города. Обесточивания продлятся несколько часов к ряду.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 15 августа, с 9 до 13 часов свет отключат на ул. Социалистическая 238/51, 173, 183-195, 186-200; пер. Крепостной 55-67, 60-70; ул. Б. Садовая 160.

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Орбитальная 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Портовая 87-97; пер. Новосибирский 2-26, 1-21; пер. Маратовский 1-13, 2-12; пер. Рабочий тупик 1-15, 2-14; просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.

С 10 до 12 часов отключения ждут жителей ул. 2-я Краснодарская 157/1, 161/3, 161/2, 155/2, 163/1, 161/1.

С 10 до 15 часов света не будет в домах на просп. Кировский 40-42, 49; пер. Греческий 5-13, 6-12; ул. Суворова 75-77, 42-48.

С 10 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать в пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41,43, 43/1, 45, 45/1, 47.

С 13 до 15 часов без света предстоит остаться жителям ул. Каширская 24/2.

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