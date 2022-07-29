Отключения света в Ростове-на-Дону 29 июля 2022 года: электричества не будет в десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 29 июля 2022 года: в городе ожидаются отключения в десятках домов. Они располагаются в разных районах Ростова. Электричества не будет на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В пятницу, 29 июля отключат свет на ул. Пушкинская 52б; просп. Будённовский 34-40.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Коммунистический 34/3; ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул. 14-я линия 30-62, 21-61; ул. 16-я линия 30-48, 35-61; ул. 18-я линия 70-80; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. Ченцова 22-74, 71-77; ул. Белорусская 37-61, 2-80; ул. Киргизская 31-37, 38-48; пер. Хибинский 65-91, 66-90; пер. Кубанский 69-115, 68-108; пер. Манычский 33-91, 36-92; пер. Сальский 33-101, 44-82; пер. Медведецкий 47-71, 48-66; пер. Хопёрский 39-41, 44-48; пер. Донецкий 39-69, 66-96; пер. Игарский 63-83, 66-84; пер. Днепровский 63-79, 64-78; ул. 1-ая Киргизская 37-55, 46-72; ул. 2-ая Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61,36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-74; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 61-65.

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