Отключения света в Ростове-на-Дону 28 июля 2022 года: в нескольких районах города отключат электричество

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 28 июля 2022 года: ростовчанам энергетики анонсировали новые обесточивания. Электричества не будет на протяжении нескольких часов. Свет планируют отключить в разных районах города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В четверг, 28 июля, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Б.Садовая 45/52а/36,40; ул. 27-я линия 22-52, 25-65; ул. 1-я Пролетарская 1-7; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19.

С 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Природная; ул. Верхняя; ул. Средняя; ул. Элитная; С/Т Темерник; просп. Коммунистический 32, 28/1, 30/1; ул. Смотровая 27-43, 55-63, 48-52, 26-36; ул. Городская 2-10, 1-11; ул. Окраинная 6-16, 7-19; ул. Джапаридзе 21-39; ул. Культурная 71-85, 76-90; ул. К. Либкнехта 73-85, 94-110; пер. Хабаровский 97-103, 86-96; ул. Передовая 2-26, 1-23; ул. Мечникова 20-42, 23-29; ул. Курганная 86-106, 117-133, 25-59, 40-60; ул. Пирамидная 72-80, 79-89, 35-51, 32-46; ул. 8-марта 21-25, 24-26; ул. Курганная 44/1; ул. Павленко 20, 34А; ул. Возрождения 90б.

С 9 до 18 часов обесточат дома на ул. Черевичкина 52-62; ул. 40-я Линия 32-84, 5-55; ул. Рябышева 56-66, 75-89; ул. Школьная 18-58, 23-41; ул. Тюхряева 60-68, 61-77; пер. Клавишный 5-13, 18-26; ул. Горсоветская 70-88, 79-81; ул. Амбулаторная 1-39, 4-8; пер. Весенний 1-35, 2-36; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Котельный 1-5, 4-6; пер. Луганский 1-9, 2-8; пер. Луначарского 1-7, 2-4; пер. Маратовский 7-13, 2-14; пер. Нестерова 1-23, 2-26; ул. Портовая 33-87, 66а; пер. Рыночный 1-21, 2-36; ул. Скрябина 1-27, 4-44; просп. Стачки 3-9; пер. Чайкиной 3-15, 4-8; пер. Анри Барбюса 1-15, 2-18; пер. Барнаульский 4-12, 5-9; пер. Бобруйский 2-14, 3-15; пер. Виражный 5-19; пер. Готвальда 1-21, 2-18; пер . Жигулевский 2-6, 3-5; ул. Загорская 2-8; пер. Зеркальный 1-15, 2-12; ул. Петрашевского 1-35, 2-12; ул. Портовая 1-23, 30-72; пер. Профильный 1, 2-10; пер. Юных Коммунаров 1-13, 2-10.

С 10 до 17 часов электричества не будет на 1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43 линия 16-48, 17-29; ул. 41 линия 26-52, 23-47; ул. 39 линия 35-77, 80-92; ул. 2-ая Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кирилловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47 линия 2-14, 1-37; ул. 49 линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36,1-29; ул. 27 линия 11-23,16-20; ул. 29 линия 20-70, 23-77; ул. 31 линия 35-75, 32-76.

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