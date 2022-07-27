Отключения света в Ростове-на-Дону 27 июля 2022 года: сотни горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Ростове-на-Дону 27 июля 2022 года: сотням местных жителей предстоит остаться без электричества. Света в их домах не будет на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В среду, 27 июля, с 9 до 16 часов свет отключат на просп. Будённовский 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Б. Садовая 37, 39, 39/4, 41; пер. Островского 56, 62; ул. Б.Садовая 43; просп. Будённовский 34; просп. Будённовский 33, 35, 37, 39/48, 42; пер. Островского 62; ул. Пушкинская 46-48; ул. Левобережная 73-85, 12-22; 80/83, 84/87, 86, 90/115, 92, 94/119, 119, 141, 143, 145, 147, 151, 153; ул. Чемордачка 69, 71, 73, 79, 93, 95, 103, 103А, 111, 113; Акайский район, 7км севернее хутора Маяковского литер «А»; ул. Левобережная 28«В», 72; ул. Чемордачка 4 «А»; ул. Левобережная 60-76, 103-115; ул. Чемордачка 11-15, 23/72, 50, 75.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Дачная 2, 2Б, 2/1, 2/2; ул. Вавилова 1, 1А, 1Б, 1В; ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20; пер. Учительский; просп. Коммунистический 30, 34, 32/1; просп. 40-летия Победы 81/3, 93, 93А, 95/3, 81/5, 87/4; ул. Штахановского 10/4, 14, 14/1, 14/2.

С 9 до 18 часов отключения ждут жителей просп. Стачки 257/2, 255/2.

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