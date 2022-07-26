Отключения света в Ростове-на-Дону 26 июля 2022 года: свет отключат на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 26 июля 2022 года: ростовчанам анонсировали новые отключения электричества. Света не будет в разных районах на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, 26 июля, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. Левобережная 7, 32А.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. 14 линия 30-62, 21-61; ул. 16 линия 30-48, 35-61; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. 12 линия 58-78, 49-69; ул. Ченцова 22-74, 71-77; ул. 18 линия 70-80; ул. Вавилова 2, 4, 6/1; ул. Куликовская 21 26.07.22 26.07.22 09=00 17=00

ул. Кузнечная 168-214; пер. Аэроклубовский 35-39; ул. Портовая 374-420; ул. Портовая 57-87; пер. Весенний 2-36, 1-35; пер. Луначарского 1-7, 2-4; пер. Рыночный 1-21, 2-36; пер. Чайкиной 1-11, 2-8; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Нестерова 1-23, 2-26; ул. Амбулаторная 25-39; пер. Маратовский 7-13, 2-14; ул. Скрябина 32-44; просп. Коммунистический 30, 34, 32/1; ул. Алма-Атинская 1, 24А; ул. Щаденко 2/256, 2; ул. Алексея Береста 1-15, 2-12; ул. Воровского 9-11; ул. Полторацкого 2-6, 1-15Б; ул. 1-ая Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; пер. Кавказкий 12; ул. К. Цеткин 1, 2-14; просп. Шолохова 117, 117/2, 119.

С 10 до 13 часов света не будет в пер. Казахстанский 19, 19/А, 19/Б; пер. Дагестанский 16/А 26.07.22 26.07.22 10=00 13=00

С 10 до 17 часов отключения ждут жителей ул. 25-я линия 38-68, 37-69; ул. 27-я линия 52-72, 65-89; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 2-6.

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