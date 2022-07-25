Отключения света в Ростове-на-Дону 23 июля 2022 года: в городе обесточат несколько районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 25 июля 2022 года: в городе без света останутся десятки местных жителей. Электричества не будет в разных районах донской столицы. Обесточивания продлятся несколько часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 25 июля, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой»; ул. Левобережная 7, 32А.

С 9 до 17 часов отключения ждут жителей пер. Иртышский 41-117, 52-120; пер. Пронский 39-105, 38-98; пер. Свирский 73-93, 78-98; ул. Белорусская 84-90; ул. Украинская 93-107, 74-86; ул. Вятская 58-64.

С 9 до 18 часов обесточат дома на ул. 20-я линия 1-11; ул. 22-я линия 1-7, 2-12; ул. 24-я линия 2/5, 4-18, 3-23; пл. Базарная 5-13, 2-4; ул. Мурлычева 6-12, 7-15; ул. Налбандяна 1-7, 2-8; СТ «Лесовод»; СТ «Березка»; ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-23; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества.

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